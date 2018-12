Met zilveren kerstconcert Boxtels koor eindigt traditie

BOXTEL - Het zilveren kerstconcert van Projectkoor Boxtel is meteen ook de laatste editie. Oplopende kosten, afnemende sponsorbijdragen, plus vergrijzing en gebrek aan nieuwe aanwas hebben tot dit besluit geleid.

Het laatste concert wordt uitgevoerd in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel op vrijdag 21 december, vanaf 20.00 uur. Ook is er een optreden op zondag 16 december in de Sint Servatiuskerk aan de Markt in Schijndel, aanvang 15.00 uur. De toegang voor beide concerten is gratis.