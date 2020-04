Meteen veel verzet tegen plan voor ‘polenhotel’ in Boxtel

BOXTEL - De Boxtelse ondernemer Frank van den Brandt wil zijn autobedrijf verbouwen tot een complex voor de het huisvesten van 150 arbeidsmigranten. Maar daar is niet iedereen zo enthousiast over.

Het plan voor een 'Polenhotel' in een leegkomend autobedrijf op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel roept meteen verzet op bij zowel de politiek als ondernemers.

Van den Brandt, die zijn bedrijf over enkele maanden sluit, sprak er al over met het gemeentebestuur, dat hem meldde bereid te zijn 'mee te denken' over de mogelijkheden op Ladonk. Van den Brandt wil het pand verbouwen tot 75 wooneenheden met daarbij ruimte voor sport en parkeren. Hij hoopt de short stay campus medio 2021 te kunnen openen.

Ongewenst

Links en rechts klinken al kritische geluiden. Bewoners van Lennisheuvel bijvoorbeeld zijn niet allemaal blij met de plannen bij rotonde Boseind, de 'toegangspoort' van het dorp.

Ondernemersvereniging SPIN noemt het een ongewenste ontwikkeling in de 'etalage van Ladonk' en ook politieke groepering Combinatie'95 plaatst via schriftelijke vragen vraagtekens bij de ideeën. De partij vraagt het college eerst te komen met een beleid 'huisvesten arbeidsmigranten' voor de hele gemeente.

Worstelen

Dat werd vorig jaar zomer aangekondigd, maar de gemeenteraad wacht er al een tijdje op. De mogelijke vestigingsplaatsen zijn het gebied bij De Braken, in de oksel tussen de spoorlijnen en andere plekken in de buurt van Ladonk. Sinds die tijd is het echter stil gebleven.

Mede onder druk van de plannen van Van den Brandt lijkt er wat schot in de zaak te zitten. 'Het staat hoog op de prioriteitenlijst', hebben betrokkenen inmiddels te horen gekregen namens wethouder Eric van den Broek.

Echter: ,,Wij zijn door corona wel in een heel andere wereld terecht gekomen. Daarom worstelen wij ermee hoe iedereen op een goede manier te betrekken.''

Dat gebeurt nu onder meer per mail.

Wegstoppen

Ondernemersvereniging SPIN (met voornamelijk leden op Ladonk) wijst op de huidige huisvesting van arbeidsmigranten in verschillende panden op het bedrijventerrein. ,,Ongewenst, vinden wij. Vanwege de veiligheid, maar ook moreel. Je stopt mensen die helpen de economie op gang te houden weg op een verlaten industrieterrein zonder voorzieningen. De gemeente zou hier een einde aan moeten maken in plaats van meedenken over nieuwe plannen. Tegen legale huisvesting, tijdelijk of niet, zullen wij ons verzetten."

Urgentie

Combinatie'95 stelt dat het toch al beperkte aanbod van bedrijfslocaties in Boxtel beter gebruikt kan worden voor bedrijvigheid dan voor huisvesting van arbeidsmigranten.