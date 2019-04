Mieke Lens kookt voortaan op Huize Haanwijk

SINT-MICHIELSGESTEL - Kok Mieke Lens legde haar gasten in de watten in het Dommelhuys. Voortaan doet ze dat in Huize Haanwijk, het prachtige pand op Landgoed Haanwijk dat Brabants Landschap in oude luister heeft laten restaureren. De keuken is er zes dagen in de week open.

Quote In het Dommelhuys had ik geen professio­ne­le keuken, hier wel. Heerlijk is dat Mieke Lens, Huize Haanwijk

Ze straalt helemaal in de spiksplinternieuwe keuken van Huize Haanwijk. Als kok moet niks fijner zijn dan een hagelnieuwe en professionele keuken waar je al je culinaire hoogstandjes en fantasieën in uit kan leven. ,,Heerlijk, ja. In het Dommelhuys had ik ook een keuken, maar dat was ook onze keuken omdat we daar wonen. En dat was wel behelpen. Hier in Haanwijk zit er ook nog een aparte spoelkeuken bij. Qua logistiek zit het koken en de afwas elkaar niet in de weg. Erg fijn werken dus”, zegt Mieke Lens (54).

Volledig scherm mieke lens huize haanwijk © Jan Zandee

Lens werkte in sterrenrestaurants in Parijs

Mieke Lens is een laatbloeier, zogezegd. ,,Ik maakte in het verleden vaak foto’s van eten in onze Fotostudio Lens. Maar ik merkte dat ik culinaire kennis miste. Die deed ik op door mee te draaien bij restaurant ‘t Misverstant. Het werd allemaal zo leuk dat ik meer wilde en dat mondde uit in een opleiding bij de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde in België. Ik huurde daar een zomerhuisje en was dag-in-dag-uit met mijn koksopleiding bezig. Later heb ik bij sterrenrestaurant in Parijs gewerkt.”

Eten in kleine gezelschappen in eigen kamer

Terug in Nederland ging Lens in Ermelo werken bij het Roode Koper. ,,Wel zwaar hoor. Want na een hele werkdag zat je dan nog anderhalf uur in de auto naar huis. Toen dacht ik, ik ga voor mezelf beginnen. En dat werd het Dommelhuys. Als je je wilt onderscheiden van al die andere restaurants, dan moet je ook echt iets anders doen. Dus koos ik voor het concept ‘eten onder elkaar’. Mijn gasten vinden het fijn om zonder vreemden lekker onder elkaar te genieten van culinaire hoogstandjes. Je kan dan ook helemaal naar de wens van een gezelschap eten, drinken en de entourage regelen. De een wil wel muziek bij het eten de ander niet. En de een wil soms in een klein gezelschap, zoals artsen onder elkaar, delicate dingen bespreken. Dat kan allemaal als je als gezelschap in een eigen eetkamer zit.”

Straks een eigen moestuin en kippen

Dat concept bevalt de gasten prima en Lens ook. ,,Dus heb ik dat concept nu ook meegenomen naar Huize Haanwijk. Hier heb ik nu twee eetkamers en ontvangstkamer, alle drie helemaal in een eigen kleur en stijl ingericht. Passend bij het middeleeuwse Haanwijk. Ik ga straks groenten, kruiden en bloemen uit de eigen moestuin gebruiken en zelf kippen houden. De kippen gebruiken het groenafval weer in hun dieet. Zo lever ik straks ook op dit vlak verse producten uit de eigen tuin en vergeten groente uit vroeger tijden.”