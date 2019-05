Mies blaast er al zeventig jaar op los bij Sint Michaël in Gestel

VideoSINT-MICHIELSGESTEL - Het is zeer uitzonderlijk. Bij de Koninklijk erkende harmonievereniging Sint Michaël zelfs de enige. Mies Wagenaars (84) was gisteravond 70 jaar lid van de harmonie. Reden voor een uitgebreide serenade in Sint-Michielsgestel.

Wat is dat nou? Een bekend geluid voor Mies Wagenaars (84) vult de centrale ruimte van het appartementengebouw de Kolkakker in Sint-Michielsgestel. Het is potverdikkeme zijn eigen harmonie die er speelt. Verbaasd loopt hij zijn appartement uit en staat op de balustrade met grote ogen naar zijn muzikale collega’s te kijken. Het raakt hem. ,,Wist er niks van”, roept hij boven de muziek uit.

Truus moest op de lippen bijten

Zijn vrouw Truus heeft al een aantal keren op de lippen moeten bijten om het niet te verklappen dat een flink deel van het harmonieorkest, het dagorkest, avondorkest en zelfs slagwerkers van de slagwerkgroep voor hem komen spelen. Precies op de kop af op de dag dat hij zeventig jaar lid is van de harmonie Sint Michaël.

Niet op voetballen, daar schoppen ze je schenen kapot

Al na een half nummer staat hij al wat mee te wiegen op de muziek. Hij geniet met volle teugen van deze prachtige serenade. Mies wilde vroeger eigenlijk op voetballen. ,,Daar schoppen ze je schenen alleen maar kapot. Ga maar lekker met ome Willem mee naar de harmonie”, zeiden zijn ouders. En dat deed ie. Nooit spijt van gehad.

En Mies was een blijvertje. Op de tuba, op de ventieltrombone, en op de schuiftrombone. Mies blaast er vanaf zijn veertiende op en heeft menig Gestelaar voorzien van muzikale aubades of serenades. Ook bij de Hopbokkers maakte hij 25 jaar vol. En vandaag, een dag na zijn jubileum, dan zit hij alweer in de oefenruimte van De Huif, op een steenworp afstand van zijn huis. Want ze repeteren voor een mooi Spaans optreden op 18 mei, met een Spaanse dansgroep erbij en een Spaanse gitaargroep.

,,We gaan nog zeker een tijd door”, zegt hij tijdens een kleine ingelaste receptie na een berg mooie muziek in de centrale hal. En ze nemen samen een potje bier op de goede afloop. Er komt binnenkort wéér een jubileum aan. Dan zijn Mies en zijn vrouw zestig jaar getrouwd. Dat is in augustus. Geloof maar dat zijn muzikale vrienden van Sint Michaël dan ook weer voor hem spelen. Want het is een gezellige, hechte groep muzikanten.

,,Omdat hij zeventig jaar lid is, spelen we nu. Want dat is erg speciaal. Maar op het nieuwjaarsconcert dan doen we het nog eens dunnetjes over. Want dat is bij ons gebruik om dan alle jubilarissen in het zonnetje te zetten”, zegt voorzitter Joost Veltman.