Mies Groenendaal leest het mooiste voor in D'n Durpsherd

Boxtelse rector naar 2College in Tilburg

13:36 BOXTEL/TILBURG Directeur Leon Spaan (54) van het Jacob-Roelandlyceum en het Baanderherencollege in Boxtel vertrekt naar Tilburg. Hij wordt daar rector van 2College, met middelbare scholen in Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk. Spaan start op 1 september in deze nieuwe functie. Hij volgt in Tilburg Ad Poulisse op die met pensioen gaat.