Migrantenhotel in Schijndel is voorlopig van de baan

Oppositie Meierij­stad boos over adverten­tie gemeentebe­stuur in de weekbladen: ‘Schaamte­lo­ze promotieac­tie’

MEIERIJSTAD - De voltallige oppositie in gemeente Meierijstad is niet te spreken over een vier pagina’s lange advertentie van het gemeentebestuur in de huis-aan-huisbladen, ‘een schaamteloze promotieactie’. Het college zegt dat deze bedoeld is als verantwoording over het beleid aan inwoners.

26 februari