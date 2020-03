Mijmeren over kunstgebitjes bij de wastafel en pannenkoeken in de lift in oude ziekenhuis Liduina Boxtel

BOXTEL - Nu het JBZ de zestien specialismen van de buitenpost in Boxtel over een tijd in de hoogbouw van het oude Liduinaziekenhuis gaat onderbrengen, zien oud-verpleegsters Nel van Doorn en Mario Schultz-Eltink de kans schoon om even herinneringen op te halen op leegstaande verdiepingen van Liduina.

Als een medewerkster van het JBZ met een grote sleutelbos de deur van het slot haalt op de vierde etage van de hoogbouw, kijken Nel van Doorn en Mario Schultz-Eltink nieuwsgierig om het hoekje. ,,Ach, ja. Dit waren de vierpersoons kamers. De gordijnen hangen er nog. En ook de wastafel met vier kleine bakjes. Daar konden de cliënten hun kunstgebitje in kwijt. Het ging wel eens verkeerd, hoor”, grapt Mario. ,,Dan lag het verkeerde gebitje bij het verkeerde nummer.”

Honger in de nachtdienst? Dan zette de kok uit de keuken in de kelder een paar pannenkoeken in de lift naar boven.

Nel van Doorn herinnert zich de geur van vis op vrijdag. ,,Die kwam zo vanuit de keuken op de begane grond via het trappengat de afdelingen op. Vrijdag was het altijd visdag. Een goed katholiek gebruik dat paste bij zo’n streekziekenhuis als Liduina, ooit opgezet door de geestelijkheid.” En Mario vult aan: ,,Als ik nachtdienst had, dan belde ik wel eens met de keuken. Als je super veel honger had, brachten zij de noodoplossing. Dan zetten zij een gebakken pannenkoek in de lift en haalde ik die boven uit de lift. Heerlijk.”

Voordat Liduina werd gebouwd aan de Oude Bosscheweg, zat het ziekenhuis Liduina ter hoogte van waar nu het appartementencomplex aan Kapittel staat bij het processiepark.

Rondlopend door de hoogbouw, waar tussen 1970 en 1989 het streekziekenhuis Liduina zat, is het samen mooie herinneringen ophalen. Vooral op de afdeling drie en vier waar beide zusters werkten. Nel heeft een fotograaf geregeld die ondertussen allerlei foto’s maakt. ,,Op termijn wordt het hier afgebroken. Nu kunnen we veel ruimten nog fotograferen en vastleggen voor het nageslacht”, zegt Van Doorn, die ook lid is van de heemkundekring.

Dolend over de twee afdelingen komen ze allerlei plekken tegen. Nel van Doorn: ,,Hier zat de bloemenkamer. Als het echt heel druk was in het ziekenhuis, hebben we hier ook wel eens een patiënt in een bed laten overnachten. Gewoon tussen de vazen en bloemen.”

Mario prijst vooral de gemoedelijkheid en de enorme inzet van artsen en verpleegsters uit vroeger tijden in Boxtel. ,,Niets was te veel. Toen een vrouw rond kerst in het ziekenhuis kwam te liggen, en manlief dat maar niks vond om alleen thuis te zijn, zei de arts: ‘Jij hebt toch zo’n rare bult op je rug. Dan neem ik jou ook onderhanden. Dan liggen jullie samen in het ziekenhuis met kerst’. Daar moet je nou eens mee aankomen. De zorg is veel veranderd.”