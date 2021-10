MijnGemeenteDichtbij piept en kraakt: 2,5 miljoen extra nodig

,,Ruim vijf jaar terug maakten we samen een hele zuinige start. Met de inzet van minimaal geld werd een begin gemaakt. Er werden vooralsnog geen reserve-bedragen in de boeken gezet voor MijnGemeenteDichtbij. Logisch voor die tijd. Als het zou mislukken, dan hadden we er achteraf ook niet veel geld ingestopt. Maar de wereld is ondertussen drastisch veranderd en ook ons takenpakket is veel groter geworden", licht burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel toe.