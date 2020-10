Milieustraat Haaren blijft, maar niet voor Esschenaar

Verkiezin­gen in coronatijd: het rode potlood blijft in ieder geval, gedesinfec­teerd en wel

5 oktober BOXTEL - Heel veel zal anders zijn, straks op de verkiezingsdag in Boxtel en Esch. De inwoners maken een extra gang naar de stembus vanwege de opsplitsing van Haaren. En dat is in tijden van corona haast een avontuur.