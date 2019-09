Militaire colonne is woensdag al vroeg in Meierijstad

Sint-Oedenrode kan rekenen op bijna 250 historische oorlogsvoertuigen in het dorp. ,,Na Sint-Oedenrode splitsen we op. In totaal rijden we vier routes. Er gaat ook een route door Keldonk en Erp. We gaan met circa 25 voertuigen richting Veghel en Eerde", aldus Donders. In Eerde staat rond 10.45 uur een ceremonie gepland bij de Eerdse Molen. De routes van Liberation Task Force (LTF) zijn online niet te vinden.

Donders: ,,Dat komt omdat we het routeboek pas een dag voor ons vertrek klaar hadden. We kregen de vergunningen van gemeenten pas heel laat rond. En soms moeten we op de dag zelf nog onze route aanpassen.”