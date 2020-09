Miljoen per jaar om coronaklappen in Meierijstad op te vangen

Meierij­stad is niet bang voor beleggers die woningen opkopen

26 september MEIERIJSTAD - Wie een nieuwbouwhuis in Meierijstad koopt, moet er (nog) niet per se zelf gaan wonen. De gemeente gaat, anders dan bijvoorbeeld Bernheze, kopers van een woning niet verplichten om daar ook zelf in te gaan wonen. Daartoe is vooralsnog geen reden, vindt het college, ondanks een schreeuw om woningen in diverse kernen.