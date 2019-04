Miljoenen extra naar de jeugdzorg in Boxtel

Zijn collega Marusjka Lestrade woonde woensdagmiddag het overleg bij van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling voor de jeugdzorg. En was door haar collega op pad gestuurd met de 'opdracht' voorlopig nergens een handtekening onder te zetten. Ook omdat er eind vorig jaar al een flinke klop op de Boxtelse deur werd gedaan en toen ook al meer dan een miljoen extra moest worden opgehoest. ,,We dachten aanvankelijk dat het om een incidenteel tekort ging", aldus Van Wanrooij. ,,Maar het dreigt nu structureel te worden. Dus wil ik eerst meer duidelijkheid."