Minder nieuwe werklozen in Meierij dan in Brabant en landelijk

HAAREN - Terwijl afgelopen maand landelijk en in Brabant het aantal werklozen met een ww-uitkering met gemiddeld 4 procent is gestegen, laat de Meierij een ander beeld zien. In de vergelijking van februari met maart gaat de werkloosheid in Sint-Michielsgestel en Meierijstad ook omhoog, maar een stuk minder sterk. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Gestel telt 1,5 procent meer werklozen met een ww-uitkering. In Meierijstad ligt dat percentage op een plus van 0,4 procent. Vooralsnog onttrekken Haaren en Boxtel zich aan de door het coronavirus veroorzaakte malaise. In Boxtel daalde het aantal mensen met een ww-uitkering juist, met 3,2 procent. In Haaren was dat nog meer: een afname van 4,9 procent. Een oorzaak voor die lokale verschillen kan het UWV niet geven.

In de Meierij is het absolute aantal werkzoekenden met een ww-uitkering nu als volgt: Meierijstad 1.013, Boxtel 428, Gestel 348 en in Haaren hebben 136 personen een ww-uitkering.

Uitzendkrachten en horeca

UWV schrijft de stijging van de werkloosheid volledig op het conto van het coronavirus, dat vooral de werkgelegenheid van uitzendkrachten en in de horeca het zwaarst treft. Ook onder winkelpersoneel en chauffeurs nam de werkloosheid toe. In de zorg en de bouw waren juist meer mensen nodig.