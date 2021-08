Mini-editie Paaspop direct uitverkocht

Knoptoren in Sint-Oedenrode staat centraal op Open Monumenten­da­gen

18 augustus SINT-OEDENRODE - De Knoptoren in Sint-Oedenrode speelt een centrale rol in de gemeente Meierijstad op de landelijke Open Momentendagen. De toren is in het weekend van 11 en 12 september open voor beklimmingen en kunst, muziek, theater en poëzie.