Mini Gestel sluit kindervakantieweek af met spetterend gala

Spelen en leren tussen kippen, honden en moestuin

19 augustus HAAREN - Kinderen die over het blotevoetenpad banjeren, de kippen voeren, met honden knuffelen of in de moestuin schoffelen. Het is dagelijkse praktijk in de nieuwe kinderzorgboerderij Ons Buiten in Haaren. Zes kinderen met het syndroom van Down of een beperking in hun horen of zien, komen er momenteel spelen én leren.