Minister houdt Haarendael in de gaten, oorzaak brand nog onduidelijk

Onwenselijk

Het is nog niet te zeggen of de brand kon ontstaan door langdurig gebrek aan onderhoud, zoals de Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer van de PvdA-Kamerfractie van haar wilden weten. In algemene zin stelt de minister dat het langdurig onthouden van onderhoud aan een monument kan leiden tot ernstige schade, verlies van monumentale waarde en steeds hogere herstelkosten. Zij vindt dat onwenselijk. Wet- en regelgeving stimuleren juist regelmatig onderhoud, aldus de bewindsvrouw.

CDA-vragen

De Kamerleden Lenny van Geluk-Poortvliet en Madeleine van Toorenburg toonden zich namens het CDA ook ongerust over de situatie op het Haarense landgoed. In haar antwoorden benadrukt de minister de bijzondere historische waarde van Haarendael, dat deels rijksmonument is. Zij meldt, zoals de gemeente eerder al deed, dat eigenaar Wim Vugts uit Haaren inmiddels gevraagd is passende maatregelen te nemen om verder onheil te voorkomen. Dat loopt via de gemeente, die in deze kwestie de verantwoordelijke overheidsinstantie is. Daarnaast praten onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie mee over Haarendael.