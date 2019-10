Ministerraad gaat akkoord met opsplitsing gemeente Haaren

HAAREN - Het is een van enkele formele hordes die in Den Haag genomen moeten worden om Haaren te mogen opsplitsen: de instemming van de Ministerraad. Die is officieel akkoord gegaan met de herindeling van Haaren. Dat gebeurde op voorstel van minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.