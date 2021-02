Mireille van der Kracht is nieuwe rector van Boxtelse scholen

BOXTEL - Het Jacob Roelandslyceum en het Baanderherencollege in Boxtel hebben een nieuwe rector: Mireille van der Kracht. Zij is de opvolger van Joris Hermans.

Van der Kracht (48) woont sinds afgelopen zomer in Liempde. Zij werd tot rector van OMO Scholengroep Boxtel benoemd door Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Tot juli 2020 was zij rector van het Kennemer College havo/vwo in Beverwijk. Mireille van der Kracht start haar nieuwe functie op 1 april 2021. Zij volgt Joris Hermans op die 1 januari 2021 startte als directeur Instituut Sport en Bewegingsstudies aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Over haar nieuwe functie bij OMO Scholengroep Boxtel, zegt ze: ,,Na onze verhuizing afgelopen zomer voelen we ons hier als gezin snel thuis. In deze nieuwe rol kan ik mijn ervaring als rector inzetten voor het Baanderherencollege en het Jacob Roelandslyceum.”

Mireille van der Kracht startte haar loopbaan in 2000 als docent Nederlands aan het Kennemer Lyceum in Overveen. Na het afdelingsleiderschap op deze school en op het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend, werd zij in 2009 plaatsvervangend rector op het Ichthus Lyceum in Driehuis. Van 2016 tot juli 2020 was zij rector van het Kennemer College havo/vwo in Beverwijk.

Geboren in Rheden

Mireille van der Kracht behaalde aan de Rijksuniversiteit Groningen haar doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, studeerde cum laude af aan de IVLOS in Utrecht voor de lerarenopleiding en volgde de tweejarige opleiding Master of Educational Management bij de NSO in Amsterdam.

Naast haar reguliere werk was Mireille van der Kracht van mei 2015 tot januari 2020 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Atlant (Bijzonder Basisonderwijs Velsen), een bestuur van negen basisscholen.

De nieuwe rector van de Boxtelse scholen is geboren in Rheden. Zij is getrouwd en moeder van twee zonen van 13 en 12 jaar en een dochter van 8 jaar.