‘Miss? Ik ben een nuchtere Schijndelse boerin’

Iedere vrouw, van welke leeftijd ook, kan een beauty zijn. Dat is de filosofie achter de Mrs Universe verkiezing. Een internationale verkiezing waar Nederland al ruim 10 jaar deelnemers aan afvaardigt. En waarbij nu dus Sjoukje Broks (30) van de partij is. ,,Ik ben via Facebook gescout door Angelica Smeding, de National Director van de verkiezing. Die zei dat ik geschikt zou zijn om mee te doen, dat ik een kans zou maken.”



Onzin, dacht Broks aanvankelijk, dat zal wel niet echt zijn. Maar toen ze daarna weer een bericht op Facebook zag met de vraag of ze over het voorstel had nagedacht, bekeek ze de beelden van de finale van vorig jaar. Het thema van de verkiezing ‘Stop mishandeling van vrouwen’ trok haar over de streep. En om eens te ervaren hoe zoiets werkt.