Misschien toch nog carnavalsoptocht in Boxtel

Voldoende deelnemers en publiek

,,Zij betalen de prijzen, dus er moeten wel voldoende deelnemers zijn en voldoende publiek. Want voldoende deelnemers is ook nog een kwestie: sommige boerenwagens moeten weer gebruikt worden in de desbetreffende bedrijven. Of containers die weer gebruikt moeten worden. Niet iedereen heeft zin en tijd om alles weer opnieuw op te bouwen. Binnenkort houden we hierover een spoedvergadering houden met alle deelnemers. Na carnaval maken we een afspraak. Dan gaan we inventariseren of de optocht toch nog kan doorgaan.”