Missie 100 extra huurwoningen in Meierijstad is mislukt

Het aanbod richting de gemeenteraad van Meierijstad was helder: in 2018 versneld honderd extra (tijdelijke) sociale huurwoningen bouwen in de gemeente. Het waren de woningcorporaties Area, BrabantWonen en Huis & Erf en Wovesto (deze twee vormen sinds dit jaar Woonmeij) die in september 2017 met dit genereuze aanbod kwamen. Maar nu, een jaar later, blijkt al dat deze missie absoluut niet gaat lukken. Sterker nog, er is nog geen enkele extra huurwoning gerealiseerd. Zelfs geen tijdelijke huurwoning. ,,Het blijkt in de praktijk erg complex om in Meierijstad sociale huurwoningen te bouwen", zegt directeur Jan van Vucht van Area, dat vooral in Uden en Veghel actief is. ,,In Uden hebben we vorig jaar vijftig tijdelijke huurwoningen kunnen neerzetten, in Veghel lukt het ons helaas niet."