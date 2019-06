Missiezusters gaan nooit met pensioen, grote expositie in Museum Boxtel

Leven en werken van de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika - in de volksmond: Witte Zusters - worden uitgebreid belicht tijdens een grote expositie die tot en met 18 augustus te bezoeken is in Museum Boxtel. 'De Witte Karavaan, 150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika’, heet die. Die tentoonstelling gaat ook over de Witte Paters, die een jaar eerder, in 1868, zijn gesticht in Noord-Afrika.