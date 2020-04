Moederdas doodgeschoten in Sint-Michielsgestel

Burgemees­ter: ‘laatste lintjesre­gen in Haaren is drie keer uniek’

24 april HAAREN - De lintjesregen was er dit jaar een op afstand. Ook in Haaren. Maar het was ook nog eens de laatste lintjesregen in de geschiedenis van die gemeente. De burgemeester vond het ook bijzonder: ,,Ik zag bij alle vijf vochtige ogen van ontroering.”