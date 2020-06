Moet oud jachthuisje in Boxtel tegen de vlakte vanwege ontbreken goede vergunning?

Woonbestemming

Maar dat is zeker niet de schuld van Akkermans, bleek gisteren tijdens een rechtszaak in Den Haag. Het jachthuisje staat er al zeventig jaar, ooit neergezet door een paar notabelen. De familie Akkermans kocht het jachthuisje plus wat hokken in 1999. Toen leek er niets aan de hand. want het perceel met het jachthuis had een woonbestemming.

Dwangbevel

Akkermans ging ervan uit dat het wel snor zat. Totdat in 2012 een gemeenteambtenaar kwam kijken wat er zoal op het perceel stond. Een jaar later bleek dat de gemeenteraad de woonbestemming van het jachthuisje uit het nieuwe bestemmingsplan had geschrapt. In 2013 had de familie een gesprek met de burgemeester die erkende dat er een fout was gemaakt. Maar in plaats van dat de woonbestemming werd hersteld, viel er in 2017 een dwangbevel in de bus.