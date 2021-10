Moeten Boxtelaren helpen met opruimen van zwerfvuil? De gemeente denkt erover na

De overlast leeft ook onder de inwoners, merkte de SP Boxtel tijdens buurtenquêtes. Het probleem zou met hulp van bewoners kunnen worden aangepakt, meent de SP. Een idee dat het gemeentebestuur omarmt. Het zwerfvuil leidt tot overlast, maar vooral tot irritatie.

Wekelijks ontvangt de gemeente Boxtel gemiddeld vijftien meldingen over zwerfafval. Naar aanleiding daarvan is onder meer de frequentie dat sommige afvalbakken worden geleegd, aangepast. ,,Om te voorkomen dat zwerfvuil ontstaat. Het verschilt wel per gebied”, laat het college weten.

Alle gesprekken gingen over zwerfvuil

De Socialistische Partij kaartte het aan bij de gemeente Boxtel. De partij pakte onlangs na een gedwongen coronastop de bekende buurtenquêtes weer op en in nagenoeg alle gesprekken ging het over zwerfvuil. ,,Wij herkennen die opmerkingen”, beaamt ook het college naar aanleiding van schriftelijke vragen die de SP onlangs over de problematiek stelde.

Quote We moeten het als gemeente niet laten bij een keer per jaar er de aandacht op vestigen. Moeten het meer zoeken in vereende initiatie­ven SP Boxtel

Buurten moeten meehelpen

De SP vindt dat het daarbij niet moet blijven en wil meer actie van het gemeentebestuur om het probleem daadwerkelijk te verminderen. ,,We moeten het als gemeente niet laten bij een keer per jaar er de aandacht op vestigen. Moeten het meer zoeken in vereende initiatieven. Het voortdurend onder de aandacht brengen en Boxtelse buurten actiever betrekken”, aldus de partij.

Quote Overigens, wij zijn nu ook al blij met de huidige vrijwilli­gers die meewerken aan het verminde­ren van de hoeveel­heid zwerfafval College Boxtel

Een idee dat het college betitelt als een ‘interessante suggestie’. ,,Dit gaan we onderzoeken. Overigens, wij zijn nu ook al blij met de huidige vrijwilligers die meewerken aan het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval.”

Volledig scherm Het opmerking van de socialisten dat er een achterstand is in structureel onderhoud in de gemeente Boxtel, klopt niet volgens het college. ,,Wij voeren het door de gemeenteraad vastgesteld beheerplan gewoon uit.’’ © ANP

‘Slechts geld voor basisonderhoud’

Die zogenoemde ZAP’ers (zwerfafval pakkers) kunnen zich nu al via de website melden en krijgen eventueel middelen ter beschikking voor hun werkzaamheden. De SP stelt voor om die werving te intensiveren. ,,Zet een structuur neer met buurtcoördinatoren en promoot dat actief.” En ook deze suggestie gaat het college ‘onderzoeken’.

Het opmerking van de socialisten dat er een achterstand is in structureel onderhoud in de gemeente Boxtel, klopt niet volgens het college. ,,Wij voeren het door de gemeenteraad vastgesteld beheerplan gewoon uit. Daarin is slechts geld beschikbaar voor basisonderhoud.” Wel is er een achterstand wat betreft het onderhoud van bomen, erkent het college.