Mogelijk drugslab in Sint-Oedenrode, politie doet onderzoek bij woning

Geen windturbi­nes in Gestel: in ieder geval tot 2030

22 mei SINT-MICHIELSGESTEL - De coalitiepartijen in Sint-Michielsgestel hebben voorafgaand aan een discussie in de gemeenteraad in juni, om meer duurzame bronnen te gaan gebruiken, de stekker al uit de komst van wondturbines getrokken. ,,Er was veel maatschappelijke onrust over", zo vergoeilijkt de VVD een motie die oproept om tot 2030 van windturbines af te zien. Mede ondertekend door coalitiepartijen CDA en PPA.