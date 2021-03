Mondjesmaat klanten in winkels: Iedereen blij dat er ‘weer wat kan’

SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Een beetje stress, dat wel. Want hoeveel tijd heb je nog over om dat leuke zomerjurkje of die nieuwe schoenen te passen? Of om dat speciale cadeautje te vinden voor je jarige familielid, voordat de volgende klant komt? Maar, goed. Iedereen is wel blij. Winkelen met een tijdslot en maar een paar klanten per uur in de winkel is veel beter dan niks. Vandaag ging het 'coronaproof tijd-winkelen’ in.