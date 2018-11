Monique sluit na veertig jaar haar 'warme modehuis'

SCHIJNDEL - Monique Bolwerk sluit na veertig jaar haar damesmodezaak Chez Monique in Schijndel. ,,Vertrouwen is even belangrijk als een trui verkopen."

Er is veel lief en leed gedeeld in de damesmodezaak Chez Monique aan de Molenstraat in Schijndel. Klanten namen eigenaar Monique Bolwerk (56) in vertrouwen, wat voor de onderneemster net zo belangrijk was als een trui verkopen.

Schuurtje

Na veertig jaar gaat de deur definitief op slot, is het mooi geweest, zoals ze aangeeft. ,,Ik heb veertig jaar hard gewerkt", licht ze haar besluit toe. ,,Het is goed zo.” Al op 17-jarige leeftijd opende ze een 'winkel' in het schuurtje van haar oma aan de Deken Baekersstraat. Niet gek voor iemand die uit een handelsfamilie komt. ,,Ik was altijd al bezig met een eigen kledingstijl, wilde iets voor mezelf."

In 1989 opende ze haar Chez Monique. Waarna meteen een inbraak volgde, waarbij alles werd meegenomen. ,,Zelfs de bloemen en de planten van de opening. Er lag nog een paar oorbellen, kon ik weer opnieuw beginnen."

Haar kleding noemt ze kleurrijk en nonchalant. ,,Kleding met een knipoogje."

Bolwerk realiseert zich dat ze haar klanten zal missen. En door de vele hartelijke reacties weet ze dat het wederzijds is. ,,Ik was hier altijd, klanten zeiden dat ze zich hier thuis voelden, dat de winkel ervaren werd als een warm modehuis. Er is hier veel gelachen en gehuild." Dan geëmotioneerd: ,,Sommigen stortten hun hart uit, ik was soms net een maatschappelijk werker." Maar als de herinneringen aan de afgelopen succesvolle jaren ter sprake komen, verschijnt de lach weer op haar gezicht. Ze vertelt dat ze vaak een knuffel of kaart kreeg, omdat klanten blij waren met een aankoop.