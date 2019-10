Monument granaatweken Schijndel krijgt opknapbeurt

Meierij­stad: van 138 naar 75 kilo restafval

28 oktober VEGHEL/SCHIJNDEL - Inwoners in de gemeente Meierijstad zijn van gemiddeld 138 kilogram restafval in 2018 naar 75 kilogram restafval in dit jaar gegaan. Meierijstad ligt hiermee voor op schema, want voor komend jaar is 81 kilo per inwoner het doel.