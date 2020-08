Monument voor Schotse bevrijders in Haaren opgeschoven en aangevuld

Het originele monument is opgericht voor de bevrijders van Haaren, militairen van de Highland Divisie van het tweede Britse leger. Zij gaven Haaren op 26 oktober 1944 zijn vrijheid terug. Het oorspronkelijk gedenkteken was van hout. Dat werd in 1946 vervangen door een natuurstenen plaat. Het tableau was aangebracht in de muur van het toenmalige gemeentehuis. Dat werd in 1998 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Toen werd besloten het gedenkteken niet meer in het gemeentehuis te metselen, maar los achter het gemeentehuis te plaatsen, in een ‘muurtje’ van rode bakstenen.