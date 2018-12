Monumentale esdoorn in Boxtel legt nu toch loodje

Ruim anderhalf jaar geleden was er al sprake van dat aantasting van de honderd jaar oude boom door dikrandtonderzwam zo ernstig was dat snel kappen noodzakelijk was uit oogpunt van veiligheid. Een kapvergunning was destijds al aangevraagd. Extra onderzoek naar de vitaliteit, verricht vanwege de beschermde status van de boom, wees echter uit dat de esdoorn voorlopig kon blijven staan.

Dat is uitstel van executie gebleken, want binnenkort gaat er een nieuwe aanvraag voor een kapvergunning de deur uit. ,,Door de aantasting van de zwam verliest de boom stevigheid. De hoeveelheid stevig hout is nu onder de kritische grens gedaald. Het risico op afbreken is zo groot dat het niet langer verantwoord is de esdoorn te laten staan", aldus een woordvoerder van de gemeente.