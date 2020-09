Monumenten zijn niet open, dan haal je ze gewoon in huis

Als de grote aantallen bezoekers niet naar de fraaie monumenten mogen komen in Den Bosch, Vught en Sint-Michielsgestel, dan moet het maar andersom. Zo dachten ze bij Erfgoed Den Bosch. Samen met de buurgemeenten heeft Den Bosch al jaren een fraai programma waar honderden bezoekers talrijke prachtige gebouwen van binnen kunnen bekijken. Nu corona daar een stokje voor stak, zochten ze naar digitale mogelijkheden.

Twaalf monumenten via filmbeelden ontsloten

Donderdagmiddag werd in het Groot Tuighuis in Den Bosch de digitale snelweg naar twaalf waardevolle monumenten open gezet door de drie wethouders Huib van Olden, Peter Pennings en Peter Raaijmakers. Via monumentendagonline.nl zijn ze nu ontsloten.

Smaakt naar meer

Huib van Olden: ,,We willen met zijn allen niets liever dan genieten van al onze mooie monumenten. Een groot geluk is dat die monumenten er volgend jaar nog staan. En er misschien nog wel meer waardevolle historie is toegevoegd. Dit is onze eerste digitale monumentendag. En wel heel mooi want vanaf nu is ons digitaal erfgoed van twaalf monumenten voor de eeuwigheid op film al vastgelegd. Dat smaakt naar meer.”

Drones

Twee teams van filmers zijn de laatste maanden druk geweest. Het ene om binnen te filmen het andere vooral ook om met drones de buitenkant mooi in beeld te brengen. Zo is in Den Bosch de Mengfabriek Koudijs gefilmd, het Zwanenbroedershuis, het stadhuis, de toren van de Sint-Jan en de Soete Moeder. In Bokhoven werd het grafmonument bij de Antonius Abtkerk gefilmd.

Beekvliet en Kentalis

In Vught komen onder meer Kasteel Maurick, Raadhuis Leeuwenstein en Huize Bergen voorbij. In Helvoirt de Sint Nocolaaskerk. In Sint-Michielsgestel zitten seminarie Beekvliet en Kentalis (Doveninstituut) in de hoofdrol.

Tekst loopt door onder foto

Volledig scherm Zicht op de hoofdbouw van seminarie Beekvliet. © Domien van der Meijden

Anne Verwaaij en Dennis Dekker van Erfgoed Den Bosch vertellen dat er tijdens een digitale rondgang binnen in de monumenten 360 graden rond gekeken kan worden. ,,En het leuke is dat je ‘onderweg’ punten aan kunt klikken, dan starten nieuwe filmpjes met persoonlijke verhalen.”

Pannenkoeken van Fredrik Hendrik van Oranje

Dekker vindt onder meer het verhaal rond de pannenkoeken van kasteel Maurick erg leuk. ,,Fredrik Hendrik van Oranje was aan het vechten tegen de Spanjaarden. Maar tijdens de lunch werd de oorlog altijd gestaakt. Dat was de afspraak. Toen er toch vanuit de Spanjaarden werd geschoten, werd Frederik erg boos. Hij stuurde een bode naar de Spanjaarden. Als tegenprestatie werden pannenkoeken gebakken en via de bode bij Fredrik in Maurick gebracht.”

Thuis op luie krent

En zo krijgt de digitale bezoeker, die lekker thuis op zijn luie krent kan blijven zitten, talrijke mooie zaken voorgeschoteld. Zo ook een extra filmpje over de Linie 1629 en het Beleg van Den Bosch. Want dat is uiteraard wat de drie gemeenten historisch al die tijd al met elkaar heeft verbonden.