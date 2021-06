Mooie groene berm, kale bedoeling of bloemenzee? Zaaien en maaien is het motto

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/SCHIJNDEL - In de ene berm staan wuivende klaprozen. In de andere berm is alles gekortwiekt. Hanteren de gemeentes in de Meierij een doordacht beleid of heerst er willekeur?

Verschraling is het toverwoord en het budget is beperkt. Daar komt het in grote lijnen op neer. In Boxtel en Sint-Michielsgestel worden de met een bloemenmengsel ingezaaide bermen gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Verschraling heet dat. ,,De bodem krijgt zo minder voedingsstoffen en dan groeit er bijvoorbeeld minder brandnetel en zuring”, legt de woordvoerder uit. ,,Zo krijg je veel variatie van bloemen. Goed voor de biodiversiteit.”

Platgeslagen

In de andere bermen wordt geklepeld: ofwel de vegetatie wordt platgeslagen. ,,Die blijft in de berm liggen en daardoor krijgt de bodem meer voedingsstoffen.” Op die rijkere grond groeien meer brandnetels, en ook die hebben hun nut: veel vlinders kunnen niet zonder brandnetels.

Ook in Schijndel is verschralen is het toverwoord. ,,Dit gebeurt vooral op de kruidenrijke bermen in de bebouwde kom en langs de hoofdstructuren”, aldus de woordvoerder van Meierijstad. ,, Zo creëer je bepaalde robuuste linten, wat meer nut heeft dan aparte eilandjes. Meestal komen de plantjes vanzelf op en hoef je helemaal niet in te zaaien.”

‘Tevreden natuurorganisaties’

In elke Schijndelse berm blijft wel wat vegetatie staan. ,,Bloemen zijn enorm belangrijk voor bijen. En ook andere vegetatie is nuttig: insecten overwinteren in holle stengels. Je moet dus de gulden middenweg zoeken.” Dus beide bermen aan één weg niet tegelijkertijd. Eerst de ene berm, en dan pas later de andere. Eind 2019 startte de gemeente Meierijstad met haar nieuwe werkwijze. ,,De natuurorganisaties zijn erg tevreden hoe we het nu doen.”

Quote Bloemen zijn enorm belangrijk voor bijen. En ook andere vegetatie is nuttig: insecten overwinte­ren in holle stengels Gemeente Schijndel

Maaien

In het grootste gebied blijft het gekneusde maaisel liggen en dat is een kostenkwestie. ,,Maaien en opruimen is duurder dan maaien en het maaisel kneuzen.” En dat geldt ook voor Boxtel en Gestel: ,,Hoewel het budget niet toereikend is om alles te maaien en af te voeren, is het ook niet altijd zinvol. Op bermen waar weinig kans op verschraling is, blijven we klepelen.” Dat geldt bijvoorbeeld voor bermen met veel bomen of bermen waar slootveegsel op wordt gegooid.

Verkeersveiligheid

En hoe zit het met de combinatie verkeersveiligheid en vegetatie? Ook dat is in alle gemeentes een punt van aandacht. ,,Als we in de voorzomer maaien, dan is dat vanwege de verkeersveiligheid”, verklaart de woordvoerder van Mijngemeentedichtbij.

,,Meestal maaiden we een strook van 1 meter langs de weg om goed zicht te hebben. Die hebben we dit jaar versmald tot 0,6 meter. Bij kruisingen worden de hoeken helemaal afgemaaid. Het blijft altijd een afweging tussen bloei en verkeersveiligheid.”