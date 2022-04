Mooie verhalen over het kanaal: ze liggen voor het oprapen voor Domien in zijn motorbootje

Eindelijk heeft Lennisheu­vel weer een winkel: De Koekenbak­ker

LENNISHEUVEL - Lennisheuvel is er verguld mee. Na jaren van afwezigheid heeft het Boxtelse kerkdorp met 1200 zielen weer een winkel. De Koekenbakker is een soort alles-in-een-winkel én lunchroom: voor vers brood, patisserie, chocolade, ijs en lunch. Het is ook een café, maar dan tot hooguit acht uur ’s avonds. Geen feesten en partijen.

13 april