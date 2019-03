'Mooier cadeau kan niet', zegt Evi van Rooij, Nederlands kampioen op haar vijftiende verjaardag

Auto in de sloot na botsing op de Steeg in Schijndel, bestuurder naar het ziekenhuis

17 maart SCHIJNDEL - Op de Steeg in Schijndel zijn twee auto's tegen elkaar gebotst. Dat gebeurde zondagmiddag rond 12.45 uur. De klap was zo hard dat een van de voertuigen in de sloot belandde. De bestuurder van die auto zat nog zeker 20 minuten klem in zijn wagen.