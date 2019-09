Moord op advocaat maakt strafrechter Den Bosch voorzichtiger

,,Wat is de meest bizarre rechtszaak die u ooit hebt meegemaakt?” De vraag van een van de leerlingen van het Elde College in Schijndel is gericht aan strafrechter mr. Sandor Bosch van het gerechtshof in Den Bosch. Hij geeft deze ochtend een gastles over rechtspraak aan leerlingen van havo 4 en 5. ,,De meest bizarre rechtszaak? Die bewaar ik, want daar moet ik even over nadenken.”