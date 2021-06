Motorrijder botst achterop auto in Schijndel

Jeugd Schijndel kan niet wachten op nieuwe skatebaan

1 juni SCHIJNDEL - De skatebaan aan de Steeg in Schijndel is kapot. Na 20 jaar trouwe dienst zit er een scheur in deze ‘ramp’. Jongerencentrum Bizzi overlegt met de gemeente over de mogelijke komst van een nieuwe skatebaan. Volgens jongerenwerker Willy van Roosmalen is die heel hard nodig. En ook de jongeren willen er zo snel mogelijk weer gebruik van maken.