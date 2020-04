Motorrijder naar het ziekenhuis na aanrijding in Boxtel door bestuurder met te veel alcohol op

Boxtelse partijen Combinatie’95 en D66 wijzen alvast nieuwe lijsttrek­kers aan

17:54 BOXTEL - Coronacrisis of niet, de extra gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 november in de gemeente Boxtel werpen hun schaduw vooruit. Désiré van Laarhoven en Mariëlle Wijffelaars zijn alvast gekozen als de lijsttrekkers van respectievelijk Combinatie’95 en D66, beide momenteel behorend tot de coalitie. De extra verkiezingen zijn nodig vanwege de toevoeging van Esch aan Boxtel per 1 januari.