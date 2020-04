Motorrijdster gewond door botsing met auto in Gemonde

Ook coronaher­den­king op 4 mei is een sympathiek, maar slecht idee

9:26 Alles is anders in dit nieuwe normaal dat eigenlijk niet normaal is. Niks gaat nog door óf het gaat heel anders. Zélfs de Dodenherdenking op 4 mei moet er aan geloven en dat in het jubileumjaar waarin het 75 jaar geleden is dat ons land bevrijd werd.