Motto Bokkendonk: dè zit wel snor is grote inspiratiebron

Arno de Kort Lid in de Orde van Oranje Nassau

14:00 SINT-MICHIELSGESTEL - Arno de Kort uit Sint-Michielsgestel is gisteren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt tijdens de Bokkendonkse Sleuteloverdracht in conferentiecentrum De Ruwenberg.