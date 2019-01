MUBO gaat door met rondleidingen

Oertijdmu­se­um Boxtel bouwt een Nederland­se mini T-Rex na met als bouwsteen slechts één dijbeen

17:01 BOXTEL - Hij is 220 jaar geleden gevonden. Een fraai dijbeenbot van de allerlaatste kleine dino die ooit in Nederland leefde: de mini T-Rex. In mei komt deze theropode tot leven als complete replica in het Oertijdmuseum in Boxtel.