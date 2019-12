MuBo gaat museum in Boxtel flink verbouwen en zet met wisselexpositie depotstukken te kijk

BOXTEL - MuBo trekt een jaar uit om het Boxtelse museum te verbouwen. Met name de verdiepingen van het museum in de voormalige Bracbant-Havo krijgen een facelift. Bovendien komt er een wisselexpositie van materiaal uit het depot én gaat MuBo de vaste expositie in negen thema’s onderbrengen.

Ze hebben net het certificaat en het bordje binnen. MuBo in Boxtel is sinds korte tijd ingeschreven in het Nederlands Museum Register. En dat betekent dat ze als een volwaardig museum worden gezien waar bezoekers voortaan met een museumkaart op bezoek kunnen.

Quote Zo genereer je meer bezoekers voor het museum Hans van Dijk, MuBo

,,Dat is echt een opsteker. Want zo genereer je veel meer bezoekers van buiten. Je wordt eerst wel door de mangel gehaald door een onderzoekscommissie en je moet goede plannen hebben voor de toekomst. Die hebben we nu en die willen we uitvoeren”, zegt Hans van Dijk van MuBo.

Quote Meer stroomlijn aanbrengen in de collectie door gebruik van thema's Willem van Vossen, MuBo

Willem van Vossen van MuBo vult aan: ,,Onze collectie was in het verleden een soort allegaartje. Daar gaan we veel meer stroomlijn in aanbrengen. En leidend daarbij is de Canon van Boxtel, zodat we thematisch de tentoonstellingsruimten kunnen inrichten. Zo kunnen je denken aan thema’s als nijverheid en industrie, kunst, belangrijke personen, verenigingen, oorlog, gebouwen religie en ouderen en zorg. Met als hoofdthema natuurlijk Boxtel.”

Quote Aantrekke­lij­ke aankleding tussen de ramen met mooie verlich­ting Rob Margry, MuBo

Rob Margry van MuBo heeft de onderzoeksrapporten goed bekeken die in het verleden zijn gemaakt door HBO-erfgoedstudent Agnes Hulst van de Reinwardt Academie en het rapport van bureau Raadsaam uit Vught dat daarna nog adviezen voor MuBo aan het papier heeft toevertrouwd. ,,Wat we niet volgen is het advies van Agnes om de vloer op te hogen voor kabels en leidingen en een wegenpatroon aan te brengen in het museum Ook een grote eye-catcher in de vorm van een protestants kerkje in de museumruimte volgen we niet.”

,,Dat zou allemaal te rommelig worden en te veel ruimte kosten. We denken op de begane grond nu aan een aantrekkelijke aankleding tussen de ramen met mooie verlichting. Dan is de begane grond, met alle veranderingen die we al hebben, een heel eind klaar.”

Op de eerste en tweede verdieping wel verbouwen

Op de eerste en tweede verdieping worden wel wat grotere zaken aangepakt. Margry: ,,De vitrines, daar besteden we meer aandacht aan. Dat ze er goed en netjes uitzien en gebruiksvriendelijk zijn voor bezoekers. We brengen er wat meer eenduidigheid en lijn in.”

Volgens Willem van Vossen gaat MuBo de komende tijd ook meer wisseltentoonstellingen houden. ,,We hebben een flink depot bij Van der Velden riooltechniek. Van daaruit willen we voortdurend wisselende exposities opzetten. Noem het maar de ‘Schatkamer van MuBo’. Dit allemaal naast de vaste thematische tentoonstelling die wordt opgebouwd.”

Ook allerlei geluidsfragmenten en filmbeelden bekijken

,,Het mooie is dat we tijdens de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog een tv met touch-screen hebben aangeschaft. Daarmee kun je straks als bezoeker aan de slag om je weg te vinden in het museum. Via dat tv-scherm zijn ook allerlei geluidsfragmenten, film- en fotobeelden te bekijken. Op die manier geef je de bezoekers nog meer waar voor hun geld.”

Meer scholen op bezoek bij MuBo