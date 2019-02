MUBO presenteert culturele combinaties

Marja Reitsma is werkzaam voor de educatieve dienst van het Van Abbemuseum in Eindhoven en verzorgt in Boxtel en elders cursussen en lezingen over kunstbeschouwing. Joop de Weger geeft lezingen over klassieke muziek en lessen ‘Luisteren naar klassieke muziek’ aan verschillende volksuniversiteiten en sinds enkele jaren ook in MUBO. Bram Noot is Neerlandicus en verzorgt lezingen over literaire onderwerpen.