Museum Boxtel eindelijk weer open en niet bang voor nieuwe coronaregels

Het museum zit vanwege corona met een schadepost van 15.000 euro. Ook de andere musea in de Meierij hebben financiële klappen gekregen door corona.

Minder bezoekers binnen

De strengheid van Rutte gold vooral feestjes en bijeenkomsten in huiselijke sfeer, stelt Van Vossen. In Museum Boxtel (MUBO) mag dan een gemoedelijke sfeer hangen, de polonaise wordt er niet gelopen. Er zijn tal van, inmiddels vertrouwde, corona-maatregelen genomen. Van looproutes tot een beperking van het aantal bezoekers - tien - dat tegelijk tot de (wissel)expositie op de begane grond wordt toegelaten. Ook het aantal bezoekers van lezingen wordt fors ingekrompen, van zestig naar twintig. ,,En we werken uiteraard volgens het protocol van de museumvereniging”, zegt Van Vossen.

Flinke kostenpost

Het museum houdt de eerste en tweede verdieping gesloten, waar de vaste expositie over de historie van Boxtel te zien is. ,,Dat scheelt in de maatregelen en we hoeven daar geen toezicht te houden.” Verder is de garderobe afgesloten, omdat die in een smalle gang is. En er zijn een aparte in- en uitgang gecreëerd.

Al met al kost de coronacrisis het Boxtelse museum een flinke duit. Aan maatregelen die genomen moesten worden en aan inkomstenderving, zo’n 15.000 euro. Het museum heeft met succes een beroep gedaan op een speciaal landelijk noodfonds, vcoor culturele instellingen.

Oertijdmuseum krijgt zwaarste klap

Naast MUBO hebben ook de andere kleine musea in de Meierij, Museum Vekemans in Boxtel, Jan Heestershuis in Schijndel en Romeins Halder in Sint-Michielsgestel, een schadepost door de coronacrisis. Maar de grootste klap krijgt het grote Oertijdmuseum in Boxtel, dat jaarlijks 80.000 bezoekers trekt. Dat museum was van 15 maart tot 1 juni dicht en dat scheelde zo’n 160.000 euro aan inkomsten. Directeur René Fraaije hoopt op steun van de gemeente en het landelijke noodfonds.

Museum Vekemans zit op een ‘verliespost’ van zo’n 5.000 euro, aldus grondlegger Bernhard Vekemans. ,,En dat bedrag loopt nog op, want mensen zijn bang om naar een museum te gaan. We zitten op amper 40 procent van onze normale bezoekersaantal. Maar alle musea krijgen zware klappen horen we van de Museumvereniging.” Bij Museum Vekemans komen jaarlijks tussen 2.000 en 2.500 bezoekers. Romeins Halder in Gelstel schiet er 2.500 euro bij in, aan inkomstenderving en coronamaatregelen

Risicogroep

MUBO bleef het langst dicht van alle musea in de Meierij omdat het gros van de vijftig vrijwilligers tot de corona-risicogroep van zeventigplussers behoort. En het museumbestuur wilde geen enkel risico lopen.Van Vossen: ,,Al onze vrijwilligers hebben gezegd dat ze het volste vertrouwen hebben in de genomen maatregelen.”

MUBO gaat op 29 augustus weer open en heeft dan de wisselexpositie Water & Vuur in huis, tot en met 1 november . Daarin is werk te zien van dertien professionele kunstenaars, die verenigd zijn in het honderdjarige Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond.

Volledig scherm Kunstwerk van Carola Mokveld uit Vught getiteld ‘Toren van Babel’. © AKKV

Zelfde prijs minder zalen open

Het museum is zoals gebruikelijk open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Een kaartje heeft dezelfde prijs als voorheen: 4 euro. Terwijl een deel van het museum niet is geopend. ,,Die prijs is al erg laag. En we hopen dat mensen dat bedrag graag betalen, we moeten al zoveel doen om coronaproof te zijn”, zegt Van Vossen.

Maar wat als premier Rutte vindt dat het met de corona-discipline tegen blijft vallen en hij weer strengere maatregelen neemt, bijvoorbeeld het sluiten van horeca en musea. Van Vossen: Dat zou wel erg sneu zijn voor ons, omdat we nu pas weer open gaan. Maar ik ben optimistisch en hoop dat het zover niet komt. De grote vraag is voor ons meer: durven mensen het al aan om weer een museum te bezoeken....”