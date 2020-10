Museum Boxtel meer en meer op educatieve toer met vooral basisonderwijs

Het was al geen zeldzaamheid dat er groepen kinderen op bezoek kwamen bij het Museum Boxtel (MUBO). Het project ‘Overgisteren’ van Erfgoed Brabant liet kleuters van basisscholen al kennismaken met het Boxtelse museum. En ook de expostie in het kader van 75 bevrijding en de Tweede Wereldoorlog trok volop bekijks van scholieren. Maar deze ‘tak van sport’ wil MUBO verder gaan uitbreiden.

Bestuurswissel

Juist nu over de hele linie het museum veranderingen doorvoert, lijkt het bestuur van MUBO dit een geschikte tijd voor aanvullingen en veranderingen. ,,We hebben een bestuurswissel. Maria Voets neemt afscheid als voorzitter na vier jaar. Maar wij blijven in het bestuur”, zegt de nieuwe voorzitter Willem van Vossen, mede namens Rob Margry (secretaris) en Hans van Dijk (penningmeester). We zoeken versterking met twee nieuwe leden in het bestuur. De ene kan zich op educatie en onderwijs richten, de ander meer op onderhoud in het museum.”

Angelaschool

De Angelaschool haakte sterk aan bij de expositie Tweede Wereldoorlog (‘40-’44) die MUBO vorig jaar gestalte gaf. ,,Spelenderwijs leren kinderen erg veel over de oorlog. En het past prachtig bij het vak wereldoriëntatie. Samen met de Angelaschool willen we de komende tijd een promotiefilm maken. Daarmee bezoeken we de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Dan kunnen we laten zien wat we het onderwijs kunnen bieden”, zegt Van Dijk.

Aanraakschermen

Rob Margry vult aan: ,,We zijn nu de eerste en tweede verdieping van MUBO aan het verbouwen. Met touch-screens kun je straks op tal van onderwerpen een enorme berg historie aanreiken bij de jeugd. De mooiste dingen stellen we tentoon. Daarvoor worden mooie, uniforme nissen gemaakt. Ander materiaal is via tv-beelden te zien. De verbouwing duurt nog even. Maar dan zijn we klaar voor de toekomst. En kun je vaker mooie wisseltentoonstellingen maken. Dan blijft een bezoek verrassend voor het publiek.”

Handzame teksten

Willem van Vossen vertelt over het monnikenwerk dat Bea Schoenmakers uitvoert voor MUBO. ,,Zij maakt goede, handzame teksten die straks met een druk op het touch-screen van de tv in beeld komen, met prachtige afbeeldingen erbij. ,,Zo worden talrijke onderwerpen historisch op een moderne manier ontsloten. Daarvoor zijn extra internetverbindingen gelegd in het gebouw. Dus ook vanuit thuis zijn die voor ‘bezoekers’ bereikbaar.”

Lokale onderwerpen

Volgens Van Dijk heeft MUBO het onderwijs heel wat te bieden. ,,Denk aan tal van lokale onderwerpen. Niet allen de Tweede Wereldoorlog, maar ook over kloosters, Jas de Keistamper, de industriële revolutie (katoenindustrie van Boxtel), de harmonie (deels ook wat muziekonderwijs) en de eerste bewoners van Boxtel. Zo kunnen kinderen pijlpunten maken en ontdekken hoe in het Stenen Tijdperk hier al werd geleefd. Buiten op de cour vendelzwaaien leren, noem maar op. Wij kunnen het allemaal wel bedenken, maar als het onderwijs aangeeft waar behoefte aan is, kunnen wij aan de slag om daar lesbrieven en leuke doe-activiteiten bij te bedenken.”

Schooljaar 2020-2021

Van Vossen denkt dat de komende maanden die rondgang langs alle basisscholen en het JRL en Baanderherencollege kan gebeuren. ,,Dan zouden we voor het schooljaar 2021-2022 de eerste lespakketten klaar kunnen hebben.”