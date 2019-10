Museum Boxtel trekt minder scholieren, maar meer volwassenen

BOXTEL - Museum Boxtel (MUBO) is fors minder in trek. Vooral schoolklassen laten het museum links liggen. Maar volwassen bezoekers komen er juist steeds meer. Dat blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van MUBO. ,,De nieuwigheid is er misschien een beetje af.” Er komen nieuwe projecten voor scholen en jongeren, meldt het museum.

MUBO, gewijd aan de historie van Boxtel, trok twee jaar geleden 2.902 bezoekers; in 2016 daarvoor dat er nog 3.240. Afgelopen jaar bleef de teller steken bij 2.604 bezoekers. Het aantal schoolbezoeken daalde drastisch de afgelopen jaren, van dertig in 2016, naar drieëntwintig in 2017, naar vier vorig jaar. Dat komt omdat de meeste basisscholen al eens op bezoek geweest zijn voor het project Over Gisteren, voor de kleuterklassen.

Nieuwigheid

,,Daarnaast is de nieuwigheid er misschien een beetje af”, zegt woordvoerder Willem van Vossen van het museum, dat vijf jaar geleden de deuren opende. Hij weet verder dat het onderwijs het druk heeft en veel keuze heeft uit buitenschoolse activiteiten. ,,Op ons project over de Tweede Wereldoorlog, daar gaat onze grote wisselexpositie nu over, is nog maar door twee klassen ingetekend. Terwijl we dat project toch ruim voor de vakantie onder de aandacht hebben gebracht bij scholen.”

Het museum aan de Baroniestraat laat zich niet uit het veld slaan, aldus Van Vossen. En komt met nieuwe lesprogramma’s en andere activiteiten voor de jeugd. ,,Want die willen we heel nadrukkelijk bij de lokale geschiedenis betrekken.” Een van die nieuwe opties is het geven van een geschiedenisles in het museum over de Tweede Wereldoorlog. ,,Daar gaan we de docenten geschiedenis in het middelbaar onderwijs warm voor maken.”

Reactie CultuurBox

Coördinator Gerry Roche van CultuurBox, de onafhankelijke bemiddelaar tussen onderwijs en culturele instellingen in Boxtel, bevestigt het grote aanbod voor scholen. ,,En leraren hebben inderdaad veel op hun bordje. Ze willen een aanbod dat bij hun lessen aansluit, een meerwaarde is. In het verleden bedachten culturele instellingen een project. Willen ze nu nog respons krijgen, dan moeten ze aansluiten bij de specifieke vraag uit het onderwijs. Scholen willen maatwerk of het nu om erfgoed, muziek of theater gaat.”

Gewone bezoekers

De terugloop in het aantal schoolbezoeken slaat geen gat in de - bescheiden - begroting van MUBO. Dat komt omdat het museum 1,50 euro per kind vergoed krijgt, terwijl volwassen bezoekers 4 euro entree betalen. En dat aantal gasten is juist gestegen in de afgelopen drie jaar: van 555, via 896 naar 1.561 in 2018.

Het bestuur van het museum, dat wordt gedraaid door zo’n vijftig vrijwilligers, verwacht een verdere groei van dit ‘gewone’ bezoek. Mede omdat de vaste expositie op de eerste en tweede verdieping compleet wordt heringericht en aantrekkelijker wordt gepresenteerd. Het symbolische begin daarmee is deze week gemaakt: het plaatsen van een oude glazen deur uit het gemeentehuis van Boxtel.

