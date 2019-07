Museum Boxtel zoekt foto's oorlogsslachtoffers

,,We doen hierbij een oproep aan familieleden om portretfoto's van deze Boxtelaren aan het MUBO ter beschikking te stellen'', aldus Willem van Vossen van het MUBO. Voor de selectie van deze oorlogsslachtoffers zijn enkele criteria opgesteld. Het gaat om Boxtelaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair of verzetsstrijder zijn omgekomen, die zijn geëxecuteerd door de vijand na feitelijke of vermeende verzetsactiviteiten óf die zijn omgekomen bij de verdediging van Nederlands-Indië tegen Japan. Het gaat dus om militairen, verzetsstrijders en geëxecuteerde burgers. In totaal betreft het 26 mensen.

,,Het gevaar is dat je iemand mist, ook al is er heel grondig onderzoek gedaan, onder meer bij het BHIC en Heemkunde Boxtel'', verklaart Van Vossen. ,,Als iemand nog een persoon mist in deze selectie, dan horen we dat graag.” De expositie is te zien van 31 augustus tot 4 november.

Portretfoto

Voor de presentatie van de eregalerij is MUBO op zoek naar portretfoto’s. Wie een of meerdere foto’s tijdelijk aan MUBO af wil staan, kan dat kenbaar maken via e-mail of telefonisch bij Willem van Vossen (info@muboboxtel.nl of 06-16041898). Het is de bedoeling om van iedere foto een digitale versie te maken via een scan of een foto van de foto, zodat die op groot formaat kan worden getoond in de expositie met bijbehorende naam en informatie over de gesneuvelde persoon.