Museum Schijndel opent tuinseizoen met ‘Dans van marmer’

Met deze beeldententoonstelling wordt het tuinseizoen van het Heestershuis geopend. Wim Lemmens (Tilburg, 1947) is naast beeldhouwer ook schilder. Hij is sinds 1976 actief als beeldend kunstenaar, in eerste instantie in een natuursteenstudio in Italië. Daar werkte hij vooral in opdracht als restaurateur.

Lemmens woont en werkt nu alweer een flink aantal jaren in Oss. Ook in de Schijndelse expo toont hij geabstraheerde torso's van marmer. Centraal staan de beweging en de dans die zij uitdrukken. Lemmens gebruikt materialen als graniet, hardsteen, marmer, hout en metaal.