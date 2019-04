Museum Vekemans onthult nieuwe collecties bij afsluiting Museumweek

Schapentin­der - De nieuwe burgemees­ter

11:31 Burgers mee laten denken over het profiel van hun nieuwe burgemeester, het is een trend. Ook in Boxtel is hard gebrainstormd over de functie-eisen van Mark Buijs' opvolger. Hartstikke leuk, die burgerparticipatie en zo'n ideaalplaatje, maar ik voorspel dat het arme schaap dat uiteindelijk de sollicitatieprocedure overleeft gewoon vier poten heeft en geen vijf.