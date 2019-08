Music- and Foodfestival wil begrip in Middelrode worden: ‘Belangrijk dat hier steeds meer gebeurt’

Politie houdt rekening met brandstich­ting bij zorginstel­ling De La Salle in Boxtel

9:06 BOXTEL - De politie onderzoekt of er donderdag bij de brand in zorginstelling De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel sprake was van brandstichting. Een woordvoerder laat weten dat ze daar wel rekening mee houden.